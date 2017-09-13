بالفيديو.. محرك بلا وقود يحطم قوانين الفيزياء - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أفادت قناة “ CCTV-2 ” التلفزيونية الصينية بأن الخبراء الصينيين اخترعوا نموذجاً عملياً لمحرك “ EMDRIVE ” لا يخضع عمله لقوانين حفظ الطاقة.

وقد عرض موقع “ DAILY MAIL ” مقطع فيديو دون تفاصيل تقنية حول آلية عمل المحرك، ما جعل المستخدمين يصفونه بأنه ليس سوى فيديو دعائي.

وكان العلماء الصينيون قد أعلنوا، في ديسمبر الماضي، أن نموذجاً آخر يسبق “ EMDRIVE ” خضع للتجربة على متن مختبر”TIANGONG-2″ الفضائي الصيني. ولم تذكر آنذاك أي تفاصيل عن التجربة.

وقال العلماء الصينيون إن “ EMDRIVE ” هو محرك ينتج عزماً دون الحاجة لوقود، لكنه عوض عن ذلك يذبذب الموجات متناهية الصغر الناجمة عن الطاقة الشمسية بشكل دائري داخل وعاء مغلق.

ونظراً لعدم وجود وقود يحترق فإن “ EMDRIVE ” القادر على تحويل الإشعاع إلى قوة دفع، يحطم قانون نيوتن الثالث: “ لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ”.

وقال الصينيون: إن المحرك سوف يسمح ببلوغ حدود المنظومة الشمسية خلال أشهر معدودة وليس خلال عشرات الأعوام.

وكان فريق من علماء “ ناسا ” قد نشروا مقالاً في موضوع تصميم محرك “ EMDRIVE ” ومبدأ عمله في مجلة علمية رسمية، حيث جاء أن محرك “ EMDRIVE ” ينتج في الفراغ قوة دفع تعادل 1.2 ميللي نيوتن. ولم يستطع المراقبون إيجاد أخطاء في تصميم النموذج التجريبي للمحرك.

يذكر أن قوانين حفظ الطاقة هي حاصل خاصية التماثل بين الحجم – الزمن. فعلى سبيل المثال، قانون حفظ كمية الحركة هو انعكاس لتجانس الحجم، أي تجانس خصائص الجسم، وقانون حفظ الطاقة هو تجانس وحدة الزمن.