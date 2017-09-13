" البرزاني " يكشف موعد استفتاء استقلال كردستان العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تعهد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، بالمضي قدما في تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم يوم 25 سبتمبر ، على الرغم من تصويت البرلمان العراقي على رفضه. واعتبرت أربيل قرار البرلمان العراقي غير ملزم.

رفض مجلس النواب العراقي أمس، التصويت على إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، ما أدى إلى انسحاب النواب الأكراد من الجلسة.

واعتبر رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري أن قرار البرلمان يعكس ” حرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا ” ، مؤكدا ” إلزام رئيس الوزراء بإتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة القضايا العالقة بين بغداد والإقليم ” .

وكانت أحزاب كردستانية أعلنت في 7 يونيو الماضي تحديد 25 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء استفتاء شعبي حول استقلال الإقليم عن العراق، لكن القرار لقي رفض الحكومة العراقية وعدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وبريطانيا.

وحذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من أنّ إجراء الاستفتاء المزمع في إقليم كردستان دون التوصل لنتائج مدروسة سيدخل البلاد في نفق مظلم، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم دستوريته.