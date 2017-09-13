انتقادات لـ " حقوق الإنسان " لتقصيرها في إيضاح مواقف المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

انتقد أعضاء في مجلس الشورى، هيئة حقوق الإنسان، معتبرين أنها لا تقوم بالدور المطلوب في توضيح موقف المملكة من حقوق الإنسان، والدفاع عنها إزاء ما ينشر عنها من معلومات مغلوطة.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى عساف ابوثنين، أنه سبق أن صدر توجيه سام يؤكد أن الرد على مثل هذه المغالطات تتولاه وزارة الخارجية، مضيفا أن على الهيئة أن تقوم بتزويد الخارجية بما لديها من ردود، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكان مجلس الشورى ناقش التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، وانتقد الأعضاء الهيئة بسبب ضعف دورها في الدفاع عن المملكة، خصوصاً في ظل قيام بعض المنظمات الدولية والحقوقية بنشر معلومات مغلوطة عن المملكة، سواء في ما يتعلق بحقوق المرأة أو حرب اليمن، كما انتقدوا ضعف كوادر الهيئة.