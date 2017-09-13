تعليق وظائف التربية البدنية النسائية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر، أن وزارة الخدمة المدنية علقت الترشيح لوظائف التربية البدنية ضمن الوظائف التعليمية النسائية التي انتهى التقديم عليها أمس الأول الإثنين، لعدم توافر شروط الترشيح في المتقدمات لهذه الوظائف.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لم ترشح أي متقدمة، لأن من شروط الترشيح اجتياز اختبار قياس ” القدرات “، ونظرا لعدم إجراء هذا الاختبار فقد تم تعليق ترشيح المتقدمات لهذه الوظائف حتى يتم إجراء هذا الاختبار، ومن المتوقع أن يكون التعيين على وظائف التربية البدنية للبنات بدءا من العام الدراسي 1440هـ، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتم إعلان أسماء الترشيح النهائي للمعلمات بعد انتهاء فترة المطابقة غدا الخميس، على أن تبدأ الوزارة بتحديد مواعيد المقابلات الشخصية في إدارات التعليم تمهيدا لتعيين المرشحات.