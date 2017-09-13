منع " نجم " من مباشرة الحوادث الجنائية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، أن الإدارة العامة للمرور منعت شركة نجم لخدمات التأمين من مباشرة الحوادث التي يشتبه بأنها ناتجة عن اعتداء جنائي، أو في حال الاشتباه في تعاطي أحد أطراف الحادث للمخدرات والمؤثرات العقلية التي تؤثر على القيادة.

وأشارت المصادر، إلى أن الإجراءات الجديدة تمنع شركة ” نجم ” من مباشرة الحوادث التي يوجد بها إصابات أو وفيات الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وتابعت المصادر: ” وكذلك الحوادث الناتجة عن حرائق المركبات أو نتج عن الحادث احتراق إحدى المركبات، الحوادث الناتجة في مناطق الاضطرابات والشغب والعصيان “، مضيفة أنه تم اعتماد وثيقة إجراءات العمل الموحدة لرفع الحوادث المرورية، من قبل شركة نجم التي تساند المرور في مباشرة الحوادث.