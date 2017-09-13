منع " نجم " من مباشرة الحوادث الجنائية - صحيفة صدى الالكترونية

منع ” نجم ” من مباشرة الحوادث الجنائية
أوضحت مصادر، أن الإدارة العامة للمرور منعت شركة نجم لخدمات التأمين من مباشرة الحوادث التي يشتبه بأنها ناتجة عن اعتداء جنائي، أو في حال الاشتباه في تعاطي أحد أطراف الحادث للمخدرات والمؤثرات العقلية التي تؤثر على القيادة.
وأشارت المصادر، إلى أن الإجراءات الجديدة تمنع شركة ” نجم ” من مباشرة الحوادث التي يوجد بها إصابات أو وفيات الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
وتابعت المصادر: ” وكذلك الحوادث الناتجة عن حرائق المركبات أو نتج عن الحادث احتراق إحدى المركبات، الحوادث الناتجة في مناطق الاضطرابات والشغب والعصيان “، مضيفة أنه تم اعتماد وثيقة إجراءات العمل الموحدة لرفع الحوادث المرورية، من قبل شركة نجم التي تساند المرور في مباشرة الحوادث.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19054 ] نشر منذ 1 ساعة
وهذا الصح
قبل سنتين فالرصيفة دخل علي مصري فمساري متعمد
وحك لي طرف سيارتي
كذا لعانه عيني عينك
نزلت سلامات يبو وش مضيق عليك
قال لي ماتشتي ياخي عندي تأمين؟
يعني بدال مايقولي اسف ومعليش
ينبجح بالتآمين
قلت بالله
قال اي والله
واصفقه بكف قسم بالله الي فالمحلات سمعو الصوت
كف لكن كف
على كيف كيفك
قلت وانا هذا تأميني
يااخوان عاكس السير ودخل علي ويتبجح التعبان
مفروض يعاقب ويعطى مخالفه بعد
غرم الله بن جلعود المنصلخ[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 27 دقيقة
احسك كذاب يا قرني مدري ليش
رايق[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 22 دقيقة
مصري ويقول ماتشتي ياخي .
اجل اليماني يقول جرا ايه يابني
ههههههههههه
راس دبوس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 15 دقيقة
مصري يقولك ماتشتي فضحت نفسك ياقرني الكذب ماهو زين
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19054 ] نشر منذ 11 دقيقة
ياشباب المنصلخ هذا قبل سنة تقريبآ
جاي يعلق علي بسبب كلام نقلته عن ناس معروفين ووضحت فالتعليق اني ناقل الكلام عنهم
فجاني مدرعم ووضحت له وطلبت منه يرجع لتعليقي رقم ٦ وعرفت انه على اسمه منصلخ عن الواقع
وطلبت منه يلقط جبهته وياخذ الباب معه وهو طالع😂😂
واختفى فترة وهذا هو رجع
فحبيت اوضح لكم سبب حقده
عمومآ يامنصلخ جعلك الصالخ الي يصلخ جلدك
لاتشوف الناس بعين طبعك🤗🤗🤗