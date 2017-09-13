 السبهان يعلق على وصف قطر لإيران بـ" الشريفة " : عن أي شرف يتحدثون؟ - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. السبهان يعلق على وصف قطر لإيران بـ” الشريفة ” : عن أي شرف يتحدثون؟

السبهان يعلق على وصف قطر لإيران بـ” الشريفة ” : عن أي شرف يتحدثون؟

السبهان يعلق على وصف قطر لإيران بـ” الشريفة ” : عن أي شرف يتحدثون؟
علي القحطاني(صدى):

علق وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، على وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، إيران بأنها دولة شريفة، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية،

وأوضح السبهان: ” عن أي شرف يتحدثون؟ القتل والإرهاب والطائفية وتدمير الأمم، أصبح في قاموسهم شرف ونصر! هنيئاً لكم هذا الشرف الذي نتبرأ منه “، مضيفا: ” ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً، ويأتيك بالأخبار من لم تزود “.

يذكر أن مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد قطان، قد علق على كلمة المندوب القطري واصفاً إياها بالأضحوكة، مشيراً إلى أنه من الغريب وصف إيران بالشريفة بعد تآمرها على دول الخليج العربي.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *