 الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم
حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” حائل، القصيم، تبوك، المدينة المنورة، نجران ، الشرقية ، مكة المكرمة “، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2407 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم انزل علينا الغيث وارحمنا برحمتك

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