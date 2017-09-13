أبو الغيط: الوزاري العربي أصدر قرارات مهمة بشأن مواجهة التغلغل الإسرائيلي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك قرارًا صدر من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن الاستفتاء في كردستان، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتمسك بوحدة التراب العراقي، ويطالب بأن تكون أي خطوات وفقًا للدستور العراقي.

وأوضح أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف رئيس الدورة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية بعد انتهاء الاجتماع الوزاري العربي بمقر الجامعة العربية اليوم، أن هناك قرارات هامة تتعلق بفلسطين مواجهة التغلغل الإسرائيلي بإفريقيا، مبينًا أن هناك لجنة ستُشكل بالتشاور بين الدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية للنظر في الاستراتيجية والتكتيك بشأن التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا.

وأضاف أن تأجيل مؤتمر إسرائيل والدول الافريقية في توجو يرجع للوضع الداخلي في توجو، ولكن هذا لا يمنع أن الدول العربية تصدت للأمر.

ولفت الانتباه إلى أن هناك لجنة شُكلت كذلك للتصدي لمحاولة إسرائيل للحصول على عضوية مجلس الأمن لعامي (2019 و2020)، التي ستجرى الانتخابات الخاصة بها في يونيو العام المقبل.

وحول إصلاح وتطوير مؤسسات العمل العربي المشترك، أفاد الأمين العام للجامعة العربية، بأن هناك لجنة معنية بهذا الموضوع، وانجزت الكثير وبَقى القليل، معربًا عن أمله في توافق الدول العربية في هذا الشأن”.

وعن رؤية الجامعة العربية للخروج من الأزمة القطرية، قال أبو الغيط: “إن الأمر يحتاج للوقت والتفكير العميق في توابع فيما يحدث ما بيننا”، وأردف قائلًا: “سوف يكون لها نهاية إن شاء الله”.

وفيما يخص البيان الذي صدر أمس عن الدورة الأولى للحوار السياسي العربي الياباني، أشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن البيان تناول الكثير من المشاغل العربية كما اتخذت اليابان موقف يؤيد الدول العربية.

وبيّن أبو الغيط أن اليابان لها موقف يدعو لإخلاء العالم من الأسلحة النووية، مضيفًا: “نحن في العالم العربي نريد إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية”.

من جانبه، وصف وزير خارجية جيبوتي الدورة الأولى للحوار السياسي العربي الياباني بأنها نقلة نوعية في العمل العربي المشترك، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية.

وأوضح يوسف أن اليابان تتعرض لتهديد من قبل البرنامج النووي الكوري الشمالي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، لافتًا الانتباه على أن العالم العربي يتعرض للتهديد أيضًا من قبل البرنامج النووي الإسرائيلية، والبرنامج النووي الإيراني.

وشدد وزير خارجية جيبوتي على أنه بلاده لن تألوا جهدًا في سبيل الإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك.