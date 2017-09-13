قانوني: الدولة حذرت من المساس بأمن المملكة ولا مجاملة لشيخ أو داعية - صحيفة صدى الالكترونية

قانوني: الدولة حذرت من المساس بأمن المملكة ولا مجاملة لشيخ أو داعية
أكد القانوني عبدالله الكبيسي، أن الدولة حذرت بشكل كبير جميع المحرضين والمتعاطفين وكل من تسول له نفسه المساس بأمن ومصالح البلاد، وأعلنت أن هناك عقوبات محددة تنتظر المتجاوزين لهذه الأنظمة.
وشدد الكبيسي، على أن النظام يطبق على الكل حتى لو كان شيخاً أو داعية أو كاتباً يعمل على الإضرار بأمن البلاد، فما يطبق على المجتمع يطبق عليهم، والدولة حريصة على التقيد بالنظام، وليس هناك مجال للمجاملة، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأضاف الكبيسي: ” هم يحاولون كسب تعاطف الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19054 ] نشر منذ 48 دقيقة
الصرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن الوطن
ولامكان للخونه والمتعاطفين المحرضين ضد أمن الدولة بيننا
وارجوا الإبلاغ عنهم وعدم التهاون معهم
هذيلن مثل السوس الي لابد من إستئصاله قبل استفحاله🤔
مغرد[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 31 دقيقة
معروفين على عدد الا صا بع اعدموهم والله افضل بلد لا نحميه لا نستحق العيش فيه وياليت تكون محا كمتهم بسرعه او بدون محا حمه لقطعوا رووسهم ورموهم بالزباله لعنة الله عليهم الخونه واحد يخون بلده ويش نبى فيه حرام حتى بالسجن يا كل ويشرب يكلف الدوله