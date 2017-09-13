قانوني: الدولة حذرت من المساس بأمن المملكة ولا مجاملة لشيخ أو داعية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد القانوني عبدالله الكبيسي، أن الدولة حذرت بشكل كبير جميع المحرضين والمتعاطفين وكل من تسول له نفسه المساس بأمن ومصالح البلاد، وأعلنت أن هناك عقوبات محددة تنتظر المتجاوزين لهذه الأنظمة.

وشدد الكبيسي، على أن النظام يطبق على الكل حتى لو كان شيخاً أو داعية أو كاتباً يعمل على الإضرار بأمن البلاد، فما يطبق على المجتمع يطبق عليهم، والدولة حريصة على التقيد بالنظام، وليس هناك مجال للمجاملة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف الكبيسي: ” هم يحاولون كسب تعاطف الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “.