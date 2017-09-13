مالك الاستراحة يفجر مفاجأة حول جنسية المستأجر: حرص على سرعة الاستئجار - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف مالك الاستراحة التي حولها الإرهابيان اليمنيان إلى وكر إرهابي لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع، عن كواليس استئجاره الاستراحة منذ ورود اتصال له من شخص يرغب في استئجارها، وعن جنسية الشخص الذي تواصل معه لإنهاء إجراءات الاستئجار.

وأوضح مالك الاستراحة، أن المستأجر سعودي الجنسية، مؤكدا أنه كان حريصا على سرعة إنهاء إجراءات الإيجار التي تمت بصورة نظامية، مشيرا إلى أنه وفر له الأوراق المطلوبة من تعريف من جهة العمل وهوية وطنية، وتم تحرير العقد بشكل نظامي وفق مكتب عقاري، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار إلى أن تفاصيل العقد تعود إلى ما قبل 35 يوما، مضيفا ” عندما انتهيت من تشييد الاستراحة، فعلقت لافتة للإيجار، ووضعت عليها أرقام التواصل، ليأتيني اتصال من مواطن عارضا رغبته في الاستئجار، إذ أبلغته أن المبلغ المطلوب 45 ألف ريال، وتم التفاوض وتخفيض 1000 ريال “.

وأضاف أنه حرص على التواعد لإنهاء الإجراءات في مكتب العقار، إذ راجعناه وحررنا العقد وتسلمت 22 ألف ريال مقدم الأشهر الستة الأولى، وأحتفظ بصورة من العقد المبرم وصورة الهوية للمستأجر. ولفت إلى أنه فور علمه ببيان أمن الدولة بادر بالاتصال بالرقم 990 مبديا استعداده لتقديم أي تعاون في هذا الشأن.