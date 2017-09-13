أمانة الرياض: سفلتة تقاطع شارعي بديع الزمان وإسحاق خلال 72 ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

أمانة الرياض: سفلتة تقاطع شارعي بديع الزمان وإسحاق خلال 72 ساعة
أكدت أمانة منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، سعيها لوضع حلول سريعة لتنفيذ تقاطع شارع بديع الزمان الهمذاني مع شارع الشيخ اسحاق بن عبدالرحمن بحي السويدي.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنها ” ستنفذ عملية السفلتة خلال 72 ساعة بإذن الله ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 11712 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو الله يقويكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 11712 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا فيه شركات عندها خبره في السرعه
عااااااااااااااااازب[ عدد التعليقات: 753 ] نشر منذ 45 دقيقة
اخيرا الشارع هذا له عشرين سنه وهم يحفرون ويدفنون
باقي الجواري اللي حوله مثل ماسفلتو حواري نادي الهلال