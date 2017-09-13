أمانة الرياض: سفلتة تقاطع شارعي بديع الزمان وإسحاق خلال 72 ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت أمانة منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، سعيها لوضع حلول سريعة لتنفيذ تقاطع شارع بديع الزمان الهمذاني مع شارع الشيخ اسحاق بن عبدالرحمن بحي السويدي.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنها ” ستنفذ عملية السفلتة خلال 72 ساعة بإذن الله ” .