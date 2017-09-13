فيسبوك: روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اعترفت شركة فيسبوك، أن بعض الإعلانات التي اشتراها الروس على فيسبوك العام الماضي روجت لمناسبات خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية مما يشير إلى أن التدخل المزعوم قبل الانتخابات التي جرت في 2016 تجاوز وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح ” فيسبوك ” إن إغلاقها ما وصفته الشركة الأسبوع الماضي بصفحات تابعة للروس تضمن وقف ” العديد من المناسبات التي تم الترويج لها “.

وكانت فيسبوك وهي أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم قد قالت الأسبوع الماضي إن عملية من المرجح أن مقرها روسيا وضعت آلاف الإعلانات الأمريكية التي تضمنت آراء مثيرة للانقسام بشأن موضوعات مثل الهجرة والعرق وحقوق المثليين على الموقع خلال فترة عامين حتى مايو أيار 2017.

وقال فيسبوك إنه سيواصل التعاون مع السلطات الأمريكية إذا اقتضت الضرورة.