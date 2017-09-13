ترامب " ينتصر " بحظر دخول اللاجئين لأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

سمحت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، بتنفيذ حظر واسع النطاق يمنع اللاجئين من أنحاء العالم من دخول الولايات المتحدة.

ووافقت المحكمة على طلب إدارة ترامب بوقف تنفيذ قرار محكمة استئناف اتحادية تقول وزارة العدل إن من شأنه أن يسمح بدخول ما يصل إلى 24 ألف لاجئ إلى الولايات المتحدة زيادة عن عدد المؤهلين للدخول.

ومنح حكم المحكمة العليا ترامب نصرا جزئيا مع استعدادها للنظر في أكتوبر في دستورية أمر ترامب التنفيذي المثير للجدل.

كان ترامب وقع أمرا في السادس من مارس حظر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة- إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن- لمدة 90 يوما ومنع دخول معظم اللاجئين لمدة 120 يوما في إجراء قال الرئيس الأمريكي إنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية.