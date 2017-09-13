مصر تستضيف أول قمة عربية أوروبية العام المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

رحب وزراء الخارجية العرب باستضافة مصر للقمة العربية الأوربية في أولى دوراتها، المقررة في الربع الأول من العام المقبل.

وقرر مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال الدورة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم برئاسة دولة جيبوتي، مواصلة التنسيق مع الجانب الأوروبي بشأن القمة العربية الأوربية الأولى.

وكلّف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية الموضوعية والتنظيمية للإعداد لهذه القمة وضمان نجاحها.