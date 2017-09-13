مصر تستضيف أول قمة عربية أوروبية العام المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

مصر تستضيف أول قمة عربية أوروبية العام المقبل
رحب وزراء الخارجية العرب باستضافة مصر للقمة العربية الأوربية في أولى دوراتها، المقررة في الربع الأول من العام المقبل.
وقرر مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال الدورة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم برئاسة دولة جيبوتي، مواصلة التنسيق مع الجانب الأوروبي بشأن القمة العربية الأوربية الأولى.
وكلّف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية الموضوعية والتنظيمية للإعداد لهذه القمة وضمان نجاحها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11712 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش الفايده من قمه يحضرها القطري بنفوذ الفلوس المفروض يطرد من مصر بالكامل