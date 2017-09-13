بالفيديو.. ماجد عبدالله يكشف كواليس تعيينه مديرا للمنتخب الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق ماجد عبدالله، كواليس تعيينه مديرا فنيا للأخضر خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018، الذي سيقام الصيف المقبل، مؤكدا أنه لم يعلم بالأمر إلا متأخرا.

وأوضح ماجد عبدالله في مداخلة هاتفية مع برنامج ” في المرمى ” على قناة ” العربية “، إنه دعي للقدوم إلى جدة دون أن يعرف السبب، وعرض عليه لتولي الإدارة الفنية للأخضر بعد اجتماعه مع رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ورئيس اتحاد الكرة عادل عزت، ووافق على العرض بدون تردد.

وأشار عبدالله إلى أنه فضل الابتعاد عن الكرة بعد 21 عاما من ممارسته للساحرة المستديرة، موضحا أنه فضل الحصول على الراحة والاكتفاء بالمراقبة.

وأكد أن الأمر حينما يتعلق بالمنتخب ويأتيه تكليف من تركي آل الشيخ فلا يمكنه الرفض بل إنه يفتخر بثقة المسؤولين فيه، موضحا أنه لم يغامر بقبول المهمة لأنه قضى فترة طويلة لاعباً في الأخضر وكان متابعاً له ويعرف كل الخفايا عن المدرب واللاعبين، وكيفية مناقشتهم والجلوس معهم، مبيناً أنه لن يجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين ولن يحابي لاعباً على حساب آخر والأفضل فقط هو مَن سيجد له مكاناً في المنتخب.

وشدد ماجد عبدالله على أن علاقته جيدة مع الجميع في الوسط الرياضي ولهذا وقع اختيار رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ عليه، مؤكدا أن اختياره لم يكن مجاملة، وهناك أمور متفق عليها مع رئيس الهيئة ورئيس الاتحاد أهمها تجهيز المنتخب السعودي بشكل قوي يليق به.

وأضاف أنه سيعقد عدة اجتماعات في الفترة المقبلة لمناقشة مهام منصبه ومتى سيبدأ في مباشرة عمله، مشيراً إلى أنه منح صلاحيات واسعة وأن الحديث عن موقف المدرب مارفيك لا يزال مبكراً، ولكن الأفضل للمنتخب هو ما سيكون.