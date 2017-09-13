بالفيديو.. ملثم يقتحم محل تموينات ويسرق مبالغ مالية وسجائر في نجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام لص بسرقة محل تموينات في أحد الأحياء الواقعة شرق مدينة نجران، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأظهر الفيديو، اقتحام اللص محل التموينات بعدما كسر الباب الزجاج باستخدام عتلة حديدية كان يحملها معه، واستطاعت كاميرات المراقبة الموجودة في المحل تصوير الجريمة والجاني الذي كان ملثماً بشماغ ويرتدي بدلة رياضية، واستولى على مبالغ مالية وبعض عبوات السجائر ثم خرج مسرعاً.