بالفيديو.. ملثم يقتحم محل تموينات ويسرق مبالغ مالية وسجائر في نجران - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ملثم يقتحم محل تموينات ويسرق مبالغ مالية وسجائر في نجران
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام لص بسرقة محل تموينات في أحد الأحياء الواقعة شرق مدينة نجران، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
وأظهر الفيديو، اقتحام اللص محل التموينات بعدما كسر الباب الزجاج باستخدام عتلة حديدية كان يحملها معه، واستطاعت كاميرات المراقبة الموجودة في المحل تصوير الجريمة والجاني الذي كان ملثماً بشماغ ويرتدي بدلة رياضية، واستولى على مبالغ مالية وبعض عبوات السجائر ثم خرج مسرعاً.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11712 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجيبونه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12838 ] نشر منذ 2 ساعتين
شفت المقطع والتصوير واضح وسيارته واضحه في المقطع
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8723 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا خرمان سيجايررر
رحت فيها
alfahd42[ عدد التعليقات: 11712 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه