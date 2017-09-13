مطار جدة يشهد كثافة في أعداد المسافرين خلال إجازة موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال إجازة حج هذا العام ١٤٣٨هـ زيادة في الحركة الجوية وكثافة في عدد المسافرين بصورة كبيرة .

وبينت إحصائية صادرة عن المطار أن متوسط عدد المسافرين عبر الصالات الجنوبية للمطار خلال اجازة الحج بلغت ٥٠ ألف مسافر يوميا بزيادة عن الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للصالة بنسبة ٣١٠ ٪‏ والتي تستوعب ١٥٠٠٠ مسافر يوميا في الأيام العادية .

وأوضحت الإحصائية أن متوسط عدد المسافرين يوميا من خلال الصالات الشمالية للمطار بلغ ٣٥ ألف مسافر بزيادة ٣٣٠٪‏ عن استيعاب الصالة والبالغة ١٠٤٠٠ راكب في الأيام الاعتيادية فيما بلغ عدد شركات الطيران العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ٩٥ شركة .