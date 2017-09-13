قرقاش: الكرة في ملعب قطر للتعامل مع دول مكافحة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الكرة في ملعب قطر للتعامل مع مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وشدد قرقاش، في تصريحات لقناة سكاي نيوز، أمس الثلاثاء، على تقدير الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، للدور الذي تلعبه الكويت للوساطة لحل الأزمة القطرية، وخاصة دور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف قرقاش أن الرباعي العربي قدم أدلة واضحة على دعم قطر للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية ولن يجدي إنكار قطر أو تهربها من تحمل المسؤولية.

وأكد الوزير الإماراتي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب شهد اتفاقا عربيا كاملا بشأن دعم التحركات الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك على دعم الدول الوطنية والتصدي لمحاولات التفتيت والشرذمة، مضيفا أن الدول العربية أكدت على أهمية مواجهة الإرهاب.