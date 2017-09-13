" كلنا أمن " للإبلاغ عن الحسابات الإرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

دعا الأمن العام، الإبلاغ الفوري عن أي حساب على الشبكات الاجتماعية ينشر أفكارا إرهابية أو متطرفة عبر تطبيق ” كلنا أمن “.

ونشر الحساب الرسمي لـ ” كلنا أمن ” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنفوجرافيك يوضح كيفية رفع بلاغات الجرائم المعلوماتية عن طريق التطبيق، مؤكدا ” أهمية وجود صورة مصورة من الشكوى سواء كانت في شبكات التواصل الاجتماعي أو ما شابه “.

وجاءت الخطوات كالتالي:

الخطوة الأولى: اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية وهي الدوريات الأمنية.

الخطوة الثانية: ستظهر لك قائمة الملاحظات، قم بكتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ.

الخطوة الثالثة: قم برفع صورة مصورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.

الخطوة الرابعة: بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة المصورة، بإمكانك إرسال البلاغ لقسم المختص.