إعفاء هدايا المسافرين ومعدات ذوي الاحتياجات الخاصة من ضريبة القيمة المضافة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أشارت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، إلى أن المعدات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المستوردة معفاة من الضريبة، إذا أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل موافقة بذلك.

واستثنت اللائحة، الأصناف الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون كأمتعة شخصية شريطة أن تكون ضمن الحدود المقررة من قبل مصلحة الجمارك للإعفاء من تحصيل الرسوم الجمركية عنها عند دخولها، كما تم توضيحه في المادة الأربعون الخاصة بالواردات المعفاة من الضريبة المضافة في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.