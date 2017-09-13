مصادر تكشف معلومات جديدة عن أحد الموقوفين: من كبار " منظري الثورات " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن معلومات جديدة بشأن أحد الموقوفين في قضية الخلايا الاستخباراتية والذين تم القبض عليهم مساء الاثنين، موضحة أنه يعتبر من المتخصصين في التنظير عن ” الثورات “.

وأضافت المصادر، أنه يعتبر أحد أشهر وجوه جماعة الإخوان الإرهابية، نظرا للدور الخفي الذي كان يقوم به، خصوصا في تنظيم الأنشطة الضخمة التي يرعاها في تربية الشباب على الثورة وإعدادهم لقيادة المظاهرات والاعتصامات في دول الخليج وخاصة المملكة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت المصادر، أنه كان يلقي محاضرات وندوات في مراكز تابعة لجماعة الإخوان في تركيا، مشيرة إلى أنه عمل لفترة طويلة على جمع التبرعات بطرق غير نظامية لتمويل مشاريع ” ثورية ” عدة يسعى إلى ترسيخها في أذهان الشباب من خلال منظمة إخوانية كان يديرها وتعمل بتمويل من إحدى الدول الراعية والممولة للإرهاب.

وكان مصدر مسؤول أعلن أن رئاسة أمن الدولة تمكنت وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم ” داعش ” الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة.

كما تمكنت رئاسة أمن الدولة من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة، وتم تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك.

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