الكويت تؤكد استمرار تدخل إيران في شؤون الدول العربية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أمس الثلاثاء، أنه بالرغم من مساعي دولة الكويت لخلق قنوات حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إلا أن التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية مازالت مستمرة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجارالله قال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ 148 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري ” إن دول المنطقة لا زالت تعاني من هذا التدخل والذي تمثل مؤخراً في بلادي بما يسمى ( خلية العبدلي ) الأمر الذي قد انعكس على جهود دولة الكويت في إحياء حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بكل ما يمثله من انعكاس إيجابي على الأمن والاستقرار في المنطقة “.

وجدد الجارالله في هذا الصدد الدعوة لإيران للقبول بحل ينهي احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث عبر اللجوء للتحكيم باعتباره الأسلم والأمثل لحل أي خلاف.