بالفيديو.. باريس سان جيرمان يفوز على سيلتك بخماسية نظيفة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

سحق فريق باريس سان جيرمان الفرنسى مضيفه سيلتك الأسكتلندى، بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سلتيك بارك ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز نيمار لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول لفريقه في شباك سيلتك بالدقيقة 19، ثم أحرز كليان مباب الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 34، قبل أن يضيف ادينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة 40.

كما أحرز ميكائيل لوستيج لاعب سيلتك هدفا بطريق الخطأ في مرماه ليتقدم باريس في الدقيقة 83، واختتم كافانى أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 85 من المباراة.