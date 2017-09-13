محافظ تحلية المياه: الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة استهداف مقرين لـ " الدفاع " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استنكر محافظ المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي المحاولة الإرهابية التي سعت لاستهداف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض في عملية انتحارية، باءت بالفشل، مشيدا بالمتابعة الأمنية لنجاحها في صد محاولات استهداف الوطن وأمنه ومقدراته.

وقال الحازمى إن هذه المحاولات، نتاج فكرٍ إرهابي موغلٍ في الإجرام ونفوسٍ متشربةٍ الحقد والكراهية والعدوان, تهدف إلى إثارة الفتنة والتخريب والمساس باللحمة الوطنية، أياً كان هدف هذه المجموعات وانتماؤها، مخالفين بذلك تعاليم الدين وما تنهى عنه صراحة من السعي بالإفساد في الأرض.

وأفاد المهندس الحازمي أن مثل هذه الأفكار والأعمال الإجرامية لا يقوم بها إلا فئة ضالة مضلة مفسدة في الأرض أغواها الشيطان وزين لها سوء عملها ، مؤكداً أن محاولة استهداف مقدرات وأمن الوطن لن تزيد أهل المملكة إلا لحمةً وتكاتفاً وتماسكاً مع ولاة أمرهم.