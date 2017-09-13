⁠⁠⁠⁠⁠بايرن ميونخ يسحق أندرلخت بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على ضيفه أندرلخت البلجيكى، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول في مرمى أندرلخت البلجيكي في الدقيقة 12، ثم أحرز تياجو الكانترا لاعب بايرن ميونخ الهدف الثاني في مرمى أندرلخت البلجيكى بالدقيقة 65، واختتم بالهدف الثالث اللاعب جوشوا كيميج بالدقيقة 90 من المباراة.