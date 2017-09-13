" التعليم " : الوزارة تطمح إلى رفع جودة التعليم الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، مستوى التقدم والتحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الوزارة في رمضان 1437هـ الخاص بمنح المدارس الأهلية – ذات المباني المستأجرة – مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة.

وأوضح العصيمي، أن عدد المدارس التي رخصت مؤخراً في مباني تعليمية بلغت 49 مدرسة ، وبلغ عدد المدارس القائمة التي انتقلت إلى مباني تعليمية 76 مدرسة، كما بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بمبان تعليمية قيد الإنشاء 154 مستثمر ومستثمرة، و1157 مستثمر ومستثمرة قدموا خطط انتقالية، بينما تتابع الوزارة عبر فرق عمل ميدانية نحو 650 مستثمر ومستثمرة لم يتقدموا حتى الآن بأي خطط انتقالية .

وقال المتحدث، إن وزارة التعليم عمدت إلى وضع برنامج تطويري للمستثمرين والمستثمرات «تدرج» لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية، متضمناً التناول المنهجي للمباني غير التعليمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، ووضعت خطة لتنفيذ القرار الوزاري، الذي يستهدف مباني التعليم الأهلي غير التعليمية والتي تحمل رخصة بناء سكني أو تجاري أو غيرها.

وتابع: الوزارة عقدت أكثر من 8 ورش عمل مع وكالة التعليم الأهلي في الوزارة، ومكاتب التعليم الأهلي والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة، وزيارة عدة مدارس ودراسة حالات واقعية بهدف تطوير المعايير والآليات التي يقوم عليها البرنامج.