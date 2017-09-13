تشلسي يسحق قره باغ الأذربيجاني بستة أهداف في دوري أبطال أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق تشلسي بطل الدوري الإنجليزي فوزاً كبيراً ضيفه قره باغ الاذربيجاني بستة أهداف دون رد الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود تشلسي بطل 2012 إلى البطولة الأوروبية بعد أن غاب عنها في الموسم الماضي لفشله في الوصول لأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز.

وفي اللقاء الثاني بنفس المجموعة شهد الملعب الاولمبي في العاصمة الإيطالية تعادل روما مع ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني وصيف 2014 و2016 سلبا.