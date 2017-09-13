ماجد عبدالله مديرا للمنتخب في مونديال روسيا 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد عبدالله مديرا للمنتخب في مونديال روسيا 2018
اتفق اتحاد القدم السعودي مع ماجد عبدالله قائد الأخضر السابق على قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا.
واقترح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اسم ماجد عبدالله الذي قاد المنتخب السعودي في ظهوره المونديالي الأول عام 1994 في أمريكا، مشدداً على أن السعودية يجب أن تذهب بكل قوتها إلى روسيا لتحقيق التطلعات.
واجتمع آل الشيخ مع عادل عزت وماجد عبدالله، واتفق الجميع على أن يكون كبير هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه مديراً للأجهزة الإدارية في مونديال روسيا الصيف المقبل.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2401 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل ابو عبدالله
وباقي محيسن والنعيمه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18251 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل وربي يوفقهم جميع. هذولا من الطيبين
سعيد[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 2 ساعتين
وباقي يوسف الثنيان . ههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 11644 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل ابو عبدالله
sma_abha[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 2 ساعتين
تركي آل الشيخ رجع لنا بطريقة المجاملات اللي عفا عليها الزمن
ماجد غني عن التعريف كلاعب في زمن بعيد .. تجيبه اداري في جيل غير جيله وبدون اَي خبرة ادارية
يعني لو معتزل قريب يمكن نقول تشوى باقي له في اجواء المعسكرات وخلافه لكن هالحين وفِي ذَا العمر وبدون خبرة ادارية
استعجلت على إظهار ميولك ياتركي على حساب مصلحة الجميع
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماجد غير مناسب في هذا المكان لأن طارق كيال كان يفترض يستمر ومجاملات وتغلغلات النصراوي ال الشيخ في اتحاد القدم لا تبشر بالخير
alfahd42[ عدد التعليقات: 11644 ] نشر منذ 2 ساعتين
صانع ياليتك قعدت على صناعة الحلوى وخليت منك ابو عبدالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 11644 ] نشر منذ 2 ساعتين
وتركي ترى هلالي مهوب نصراوي
alfahd42[ عدد التعليقات: 11644 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلو منكم الاندية لازم نكون مع المنتخب قلب وقالب
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل الكابتن الخلوق ماجد عبدالله فهوا اهلا لها يما فرحنا مع المنتخب بالتوفيق أبوعبدالله محبك من جمهور الهلال
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
ونعم والله كفو
تذكرتك يوم مباراتنا مع اليابان مدري مع من سنة ١٩٨٦ وكان مطر بالرياض وعندكم بالصين وجبنا ٦ أهداف وهم خمسه وذكر بعد ذيك الأيام عطوك نعال ذهبي وذكر بعد يوم يقولون ان احد المبيارات كان في احد يقرب لك مسجون وقلت ماني بلاعب غير يطلعونها من السجن يقولة ابو ناصر ويتذكر بعد السالفه يو منا اليوم في مجلسه وليت بعد
تجيبون محيسن الجمعان ويوسف الثنيان وفهد المهلل وصالح النعيمة وفهد الهريفي
اذكر ذاك الأيام الله المستعان كل واحداً فيهم
معه كريسيدا بو أنتلين مطيحينه من ورا ومرفوع من قدام ماغير ماجد عبدالله معه مرسدس ذهبي ٤٥٠ جنوط فضية والشكمان حاطه يلمع ذهبي وشاق الشكمان والصوت يسدح
الله المستعان ايام اول مابديت أكد على ددتسني
ونا عسكري عق الدوام وحول تقاعد
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة
ونعم والله كفو
تذكرتك يوم مباراتنا مع اليابان مدري مع من سنة ١٩٨٦ وكان مطر بالرياض وعندكم بالصين وجبنا ٦ أهداف وهم خمسه وذكر بعد ذيك الأيام عطوك نعال ذهبي وذكر بعد يوم يقولون ان احد المبيارات كان في احد يقرب لك مسجون وقلت ماني بلاعب غير يطلعونها من السجن يقولة ابو ناصر ويتذكر بعد السالفه يو منا اليوم في مجلسه وليت بعد
تجيبون محيسن الجمعان ويوسف الثنيان وفهد المهلل وصالح النعيمة وفهد الهريفي
اذكر ذاك الأيام الله المستعان كل واحداً فيهم
معه كريسيدا بو أنتلين مطيحينه من ورا ومرفوع من قدام ماغير ماجد عبدالله معه مرسدس ذهبي ٤٥٠ جنوط فضية والشكمان حاطه يلمع ذهبي وشاق الشكمان والصوت يسدح
الله المستعان ايام اول مابديت أكد على ددتسني
ونا عسكري عق الدوام وحول تقاعد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
ماجد لاعب كبير في زمن الطيبين! الان يالله يدير عمره ولا عنده من الخبره الإدارية شي فكيف يقبل !!
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 1 ساعة
عندما يشاهد اللاعبون قامة متواجده معهم وفي محفل عالمي كبير كــ ماجد عبدالله بالتأكيد لها دور كبير باذن الله في بث الحماس بينهم ومحاولة ارضاء هذا النجم الكبير مما ينعكس ايجابيا لمصلحة المنتخب
بغض النظر عن خبرته الاداريه .. يكفي اسمه بين اللاعبين
الكل يتفق على عشق هذا اللاعب من السابقين ومن الحاليين وباختلاف الميول
اخيتار موفق باذن الله
برنس[ عدد التعليقات: 1044 ] نشر منذ 49 دقيقة
كفوووو الرجل المناسب في المكان المناسب رحم الله الملك فهد وغفر له حينما قال لماجد انت ثروة الله يوفقك ياماجد احبك في الله مع اني اهلاوي والله العظيم ماعلمنا عشق الكورة الا انت ياماجد مانسينا ابداعك ياماجد اهدافك عالميه ياماجد انت في قمة الادب والتواضع ياماجد انت كما تعلم اجيالنا في المدارس بصفة رسميه نريدك ان تعلمنا معنا الطموح والفن وكيف تلعب كرة القدم
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 30 دقيقة
اكل علية الدهر وشرب
اتحادي[ عدد التعليقات: 1044 ] نشر منذ 10 دقائق
تستحق ذالك ابو عبدالله محبوب الجميع بلا منازع ولاعزاء للحاقدين ماعرفنا الكوره قبلك ولا حبيناها الا منك خلوق متواضع ارقامك لم تكسر من 20 سنه واهدافك في جميع منتخبات العالم شاهده لك ورفقائك في المنتخب يثنون عليك انت شرف لنا