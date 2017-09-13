ماجد عبدالله مديرا للمنتخب في مونديال روسيا 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اتفق اتحاد القدم السعودي مع ماجد عبدالله قائد الأخضر السابق على قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا.

واقترح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اسم ماجد عبدالله الذي قاد المنتخب السعودي في ظهوره المونديالي الأول عام 1994 في أمريكا، مشدداً على أن السعودية يجب أن تذهب بكل قوتها إلى روسيا لتحقيق التطلعات.

واجتمع آل الشيخ مع عادل عزت وماجد عبدالله، واتفق الجميع على أن يكون كبير هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه مديراً للأجهزة الإدارية في مونديال روسيا الصيف المقبل.