⁠⁠⁠⁠⁠إلغاء لقاء قينان الغامدي في مجلس ألمع الثقافي بتوجيه نائب أمير عسير - صحيفة صدى الالكترونية

إلغاء لقاء قينان الغامدي في مجلس ألمع الثقافي بتوجيه نائب أمير عسير
أعلن مجلس ألمع الثقافي اليوم، عن إلغاء إقامة اللقاء المقرر مع الكاتب قينان الغامدي، بعنوان أثر التيار الحركي في التعليم بتاريخ 1/ 1/ 1439هـ.
وذكر المجلس أن قرار الإلغاء جاء بناءً على خطاب نائب أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمبلغ لهم من محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان المتضمن إلغاء اللقاء .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19055 ] نشر منذ 10 ساعات
شفت اخرتها ياقينان
الله يهديك بس🤔
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19055 ] نشر منذ 10 ساعات
بحثت عن الشهره
وحطوك على السفره
هيا رقعها الحين🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18251 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههههههههههه
طيف المطر[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 6 ساعات
سبحان الله هذا الرجل اسمه غريب وجهه غيرمريح وافكاره بعيدة مع الأسف عن الثقافة والأدب
ابوبدر[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يوفقه امير عسير ونائبه وجزاهم الله خير. بعض الملتقيات تحرض وتشعل نار الفتنة والغاؤها واجب .
واما قينان فاقول له اعلم بانه من العيب ان ندعو الى التمسك بالمثل العليا امام الناس ونحن بعيدين عنها كل البعد .