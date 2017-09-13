⁠⁠⁠⁠⁠إلغاء لقاء قينان الغامدي في مجلس ألمع الثقافي بتوجيه نائب أمير عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلن مجلس ألمع الثقافي اليوم، عن إلغاء إقامة اللقاء المقرر مع الكاتب قينان الغامدي، بعنوان أثر التيار الحركي في التعليم بتاريخ 1/ 1/ 1439هـ.

وذكر المجلس أن قرار الإلغاء جاء بناءً على خطاب نائب أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمبلغ لهم من محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان المتضمن إلغاء اللقاء .