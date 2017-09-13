 ⁠⁠⁠⁠⁠إلغاء لقاء قينان الغامدي في مجلس ألمع الثقافي بتوجيه نائب أمير عسير - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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⁠⁠⁠⁠⁠إلغاء لقاء قينان الغامدي في مجلس ألمع الثقافي بتوجيه نائب أمير عسير

⁠⁠⁠⁠⁠إلغاء لقاء قينان الغامدي في مجلس ألمع الثقافي بتوجيه نائب أمير عسير
محمد بن طحيطح (صدى):

أعلن مجلس ألمع الثقافي اليوم، عن إلغاء إقامة اللقاء المقرر مع الكاتب قينان الغامدي، بعنوان أثر التيار الحركي في التعليم بتاريخ 1/ 1/ 1439هـ.

وذكر المجلس أن قرار الإلغاء جاء بناءً على خطاب نائب أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمبلغ لهم من محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان المتضمن إلغاء اللقاء .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 6 ساعات

سبحان الله هذا الرجل اسمه غريب وجهه غيرمريح وافكاره بعيدة مع الأسف عن الثقافة والأدب

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يوفقه امير عسير ونائبه وجزاهم الله خير. بعض الملتقيات تحرض وتشعل نار الفتنة والغاؤها واجب .
واما قينان فاقول له اعلم بانه من العيب ان ندعو الى التمسك بالمثل العليا امام الناس ونحن بعيدين عنها كل البعد .

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