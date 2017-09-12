تقرير: ارتفاع الإنفاق خلال الفترة الماضية بعد عودة البدلات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

سجلت معدلات الإنفاق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، تحديداً في شهر يوليو 2017، حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحب إلى أعلى مستوى لها خلال الأشهر التسعة الماضية.

وبحسب تقرير نشرته ” الراجحي المالية ” فإن عمليات نقاط البيع ارتفعت بنسبة 12.8٪، في حين ارتفعت عمليات السحب عن طريق الصرافات الآلية في تلك الفترة بنسبة 2.4٪، وذلك على أساس سنوي.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع والتحسن في مستوى الإنفاق إلى عودة مزايا وبدلات ومكافآت موظفي الدولة، لافتاً إلى أن أكثر القطاعات استفادة من هذا التحسن هما النقل، والأغذية، في حين لم يتأثر قطاع الملابس والأحذية بشكل إيجابي من الارتفاع في الإنفاق.