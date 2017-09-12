" صحة المدينة " تنهي معاناة حاج صومالي بعملية " روس " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أنهت صحة المدينة المنورة ممثلا بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة معاناة حاج صومالي في العقد الرابع من عمره بإجراء عملية جراحية ” روس ” إثر تعرضه لضيق شديد في التنفس بعد الكشف عليه في أحد مستشفيات المنطقة وتم تحويله فورًا إلى المركز لحاجته لتدخل عاجل كونه يعاني من تضيق شديد في الصمام الأورطي.

وبينت صحة المدينة أن الفريق الجراحي بالمركز راعى حالة المريض الاجتماعية قبل إجراء العملية حيث أتضح أنه من سكان المناطق النائية بجمهورية الصومال ويصعب عليه متابعة حالته الصحية بانتظام وعليه قرر الفريق الطبي التدخل بنقل الصمام الرئوي إلى مكان الصمام الأورطي بما يدعى طبياً عملية “روس” التي تفيد المريض بعدم احتياجه لأدوية مسيلة ولا تحتاج للمتابعة الطبية المستمرة.

ولفت الفريق الطبي الذي أجرى العملية النظر إلى أن هذا النوع من العمليات الجراحية المعقدة تحتاج لخبرة كبيرة ولا يتم عملها إلا بالمراكز الطبية المتخصصة بأمراض وجراحة القلب على مستوى دول العالم ، مؤكداً أن المريض يتمتع بصحة جيدة بعد إجراء العملية.