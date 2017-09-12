بالصور.. فيديو يوثق شجاعة نائب أمير عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

وثق مقطع فيديو، شجاعة وتحمل الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، المسئولية، إذ طلب الأمير منصور، من أحد المواطنين في أبها، أن يشكوه لدى أمير عسير فيصل بن خالد، إذا ما انتهت مشاريع درء مخاطر السيول في موعدها بعد 3 أشهر.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بإعجاب، مشيدين بكلام نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، والذي يعكس جديته في الانتهاء من المشروع في موعده المحدد، ما ينعكس على القائمين على العمل لسرعة إنجازه.

يُذكر أن المشروع ينفذ في حيّي المنسك والمروج، بطول 7 كيلومترات، بتعزيز وتوسعة العبّارات السابقة وإنشاء عبّارات جديدة، إضافة إلى مشروع حي الموظفين بطول 4 كيلومترات، وحي العرين الغربي بطول 1 كيلومتر.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LQ5UlPXa8UY