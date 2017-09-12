ناقد رياضي: يجب معاقبة لاعبي الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

ناقد رياضي: يجب معاقبة لاعبي الأهلي
طالب الناقد الرياضي سعود الصرامي، بمعاقبة لاعبي الأهلي المتخاذلين، مهما كانت نجوميتهم داخل الفريق، مؤكدا أن أن رحيل سيرجي ريبروف، مدرب النادي، ليس حلا لعلاج مشاكل الفريق.
وكان الشارع الرياضي الأهلاوي وجه انتقادات كثيرة إلى مدرب النادي الأهلي، سيرجي ريبروف، بعدما ودع الفريق الأهلاوي منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، عقب هزيمته أمام بيروزي الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء احتضنه إستاد محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة الإماراتي، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2017.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11618 ] نشر منذ 19 دقيقة
رغم اختلافي معك الا انهم هذه المره يستاهلون العقاب بشده استهتار كبير في المباراتين
عبدالله[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 13 دقيقة
المعلب جاب النحس للأهلي !
alfahd42[ عدد التعليقات: 11618 ] نشر منذ 8 دقائق
النحس وجيههم اللي مايستحون على وجيههم من ذا المستوى والاستهتار مباراتين نفس الخيبه تتكرر