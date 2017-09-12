بريطانيا في وثيقة رسمية: نلتزم بالحفاظ على أمن أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

قالت بريطانيا إنها ستلتزم بالحفاظ على أمن أوروبا بدون شروط اليوم الثلاثاء في وثيقة تحدد تفاصيل العلاقة التي تريد المملكة المتحدة إقامتها مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحابها منه.

وحددت الوثيقة عددا من المجالات التي تريد بريطانيا فيها الحفاظ على التعاون في قطاع الأمن أو توثيقه، وقالت إن الحكومة قد تعرض مواصلة ” تبادل المعلومات السرية لدعم التحرك الخارجي ” مع الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تنتقل المفاوضات مع بروكسل إلى العلاقات مع الاتحاد في المستقبل.

وجاء في الوثيقة ” المملكة المتحدة ملتزمة بدون شروط بالحفاظ على أمن أوروبا من مصلحة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في التعامل مع المخاطر المتعددة المتغيرة التي نواجهها كلنا اليوم، أن نضمن التعاون بشأن أمن أوروبا ” .