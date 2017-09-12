⁠⁠⁠⁠⁠تعرف على مميزات ساعة آبل الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

كاليفورنيا(صدى):

قدمت شركة ” أبل ” ، ساعتها الجديدة التي ضمت العديد من المميزات الجديدة التي تناسب مع الرياضيين.

وأجرت أبل تغييرات على تطبيق التمارين الرياضية في ساعتها الذكية، حيث أصبح بإمكان المستخدم ربط الساعة مع الأجهزة الرياضية في صالات النوادي الرياضية للحصول على البيانات منها، وكذلك هناك مزايا جديدة وإحصائيات خاصة بالسباحين.

وتعد ساعة أبل هي الأكثر استخدامًا في العالم لمراقبة نشاط القلب وعدد دقاته، وتم تحديث تطبيق نبضات القلب ليعرض على الواجهة الرئيسية عدة أنماط للنشاط مثل الراحة والذروة.

ويمكن للساعة أيضًا التعرف على خلل نشاط القلب، بحيث يتم النبض بدون انتظام ما قد يشير إلى أمراض.

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