⁠⁠⁠⁠⁠أمير الحدود الشمالية: اكتشاف مخططات الإرهاب يعكس كفاءة أمن الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة التي أسفرت عن اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي كان سيستهدف بعض منشآت ومكتسبات الوطن.

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذا النجاح الأمني يعكس يقظة وقوة رجال أمننا البواسل بكافة الأجهزة الأمنية في ظل المتابعة من قبل حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – في التصدي لأي تهديد لأمن وطننا الغالي ومواجهة المعتدين بكل قوة وحزم، مشيرًا إلى أن نجاح المملكة في كشف تلك المخططات الإرهابية يأتي امتداداً لدورها الريادي في مكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله والداعمين له .