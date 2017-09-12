وليد الفراج: الهلال أصبح سفيرنا في دوري أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تمنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، التوفيق لنادي الهلال خلال مهمته للحصول على بطولة دوري أبطال آسيا خلال العام الحالي، حيث تنتظره مواجهة قوية أمام بيروزي الإيراني في مدينة أبو ظبي الإماراتية، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء الإياب في مدينة مسقط العمانية يوم الثلاثاء 17 أكتوبر المقبل.

وعقب نهاية لقاء الأهلي وبيروزي، نشر وليد الفراج تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر ” ، قال فيها: “ ما بقى لنا غيرك في الآسيوية اللي يقولون إنها صعبة قوية.. اذهب يا سفيرنا ومثّل بلادك ولك الشرف.. شكرًا لمحاولات البقية.. الهلال سفيرنا الوحيد ” .

وكان النادي الأهلي ودع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد هزيمته أمام بيروزي الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء احتضنه إستاد محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة الإماراتي، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2017.