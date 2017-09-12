بالفيديو.. للمرة الأولى.. ميسي يحرز هدفا في شباك بوفون - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب برشلونة الإسبانى، الهدف الأول في شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالى، بالدقيقة 45 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليًا على ملعب ” كامب نو ” ، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات من مسابقة دورى أبطال أوروبا، وهو الهدف الأول له في شباك الحارس الإيطالى المخضرم جانلويجى بوفون.

ويسعى الفريق الكتالونى لتحقيق الفوز مستغلا عاملى الأرض والجمهور، من أجل ” الثأر ” من السيدة العجوز، والذى أقصاه من الدور ربع النهائى من تشامبيونزليج في الموسم الماضى، حيث خسر برشلونة في الذهاب بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل سلبيًا في الإياب ويفشل في هز شباك الحارس الإيطالى المخضرم جانلويجى بوفون خلال 180 دقيقة.

يذكر أن يوفنتوس وبرشلونة يتنافسان في المجموعة الرابعة بدورى الأبطال والتى تضم بجانبهما كلاً من ” أولمبياكوس اليونانى، سبورتنج لشبونة البرتغالى ” .