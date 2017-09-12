 أفضل عشرة أماكن فى العالم لاستقبال كبار السن فى فترة الإحالة للتقاعد - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 13

    سبتمبر

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أفضل عشرة أماكن فى العالم لاستقبال كبار السن فى فترة الإحالة للتقاعد

أفضل عشرة أماكن فى العالم لاستقبال كبار السن فى فترة الإحالة للتقاعد
باريس(صدى):

جاءت قرية ” سانت – شينيان ” الفرنسية التى يسكنها ألفا مواطن فى مدينة هيرولت، على قائمة أفضل عشرة أماكن فى العالم التى يفضل المحالون إلي التقاعد الإقامة فيها.

هذا التصنيف قام به المسئولون فى قناة ” سى إن بى سى ” الأمريكية؛ الذين حصروا الأماكن التى يفضل المحالون إلي التقاعد الإقامة فيها ثم جاءت مدينة ” ابروز ” فى إيطاليا و ” مازاتلان ” فى المكسيك و ” لافاليت ” فى مالطا و ” الجارف ” فى البرتغال.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2401 ] نشر منذ 15 ساعة

وين التشيك نسيتوها هي الاهم 😂

[ عدد التعليقات: 2115 ] نشر منذ 15 ساعة

تقاعد برا صعب لا المعاش يكفي و محال اترك احفادي

[ عدد التعليقات: 11712 ] نشر منذ 9 ساعات

مناطق حلوه بس استقرارك في بلدك ومع ربعك واولادك افضل بكثير حتى لو عشت مثل الضب هههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات

ذي الاماكن للي مقطوعين من شجرهز لا ولد ولا تلد

[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 3 ساعات

وراهم نسوا عفيف

[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 9 دقائق

افضل مكان للمتقاعدين المنطقة الجنوبية

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