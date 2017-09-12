أفضل عشرة أماكن فى العالم لاستقبال كبار السن فى فترة الإحالة للتقاعد - صحيفة صدى الالكترونية

أفضل عشرة أماكن فى العالم لاستقبال كبار السن فى فترة الإحالة للتقاعد
جاءت قرية ” سانت – شينيان ” الفرنسية التى يسكنها ألفا مواطن فى مدينة هيرولت، على قائمة أفضل عشرة أماكن فى العالم التى يفضل المحالون إلي التقاعد الإقامة فيها.
هذا التصنيف قام به المسئولون فى قناة ” سى إن بى سى ” الأمريكية؛ الذين حصروا الأماكن التى يفضل المحالون إلي التقاعد الإقامة فيها ثم جاءت مدينة ” ابروز ” فى إيطاليا و ” مازاتلان ” فى المكسيك و ” لافاليت ” فى مالطا و ” الجارف ” فى البرتغال.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2401 ] نشر منذ 15 ساعة
وين التشيك نسيتوها هي الاهم 😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2115 ] نشر منذ 15 ساعة
تقاعد برا صعب لا المعاش يكفي و محال اترك احفادي
alfahd42[ عدد التعليقات: 11712 ] نشر منذ 9 ساعات
مناطق حلوه بس استقرارك في بلدك ومع ربعك واولادك افضل بكثير حتى لو عشت مثل الضب هههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
ذي الاماكن للي مقطوعين من شجرهز لا ولد ولا تلد
سلطان[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 3 ساعات
وراهم نسوا عفيف
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 9 دقائق
افضل مكان للمتقاعدين المنطقة الجنوبية