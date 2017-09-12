أفضل عشرة أماكن فى العالم لاستقبال كبار السن فى فترة الإحالة للتقاعد - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

جاءت قرية ” سانت – شينيان ” الفرنسية التى يسكنها ألفا مواطن فى مدينة هيرولت، على قائمة أفضل عشرة أماكن فى العالم التى يفضل المحالون إلي التقاعد الإقامة فيها.

هذا التصنيف قام به المسئولون فى قناة ” سى إن بى سى ” الأمريكية؛ الذين حصروا الأماكن التى يفضل المحالون إلي التقاعد الإقامة فيها ثم جاءت مدينة ” ابروز ” فى إيطاليا و ” مازاتلان ” فى المكسيك و ” لافاليت ” فى مالطا و ” الجارف ” فى البرتغال.