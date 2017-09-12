دراسة: المرأة تنجذب للرجل المحب للخضروات والفاكهه - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

أظهرت أحدث الدراسات العلمية الأسترالية أن المرأة أكثر إنجذابا للرجل الذى يستهلك فى طعامه الخضروات والفاكهه بكثرة .

وأوضح باحثون استراليون – ممن أجروا الدراسة – أن السبب وراء ذلك الإنجذاب يرجع إلى رائحة جسده حيث أن العرق الناتج عن النباتات يكون أفضل من العرق الناتج عن استهلاك اللحوم، وغريزة المرأة تجعلها تقدر الرجل الذى يتغذى بطريقة صحية وبالتالى فإن أبناءه سوف يتمتعون بصحه جيدة هذا ما أكد عليه الذين أجروا هذه الدراسة فى وزارة الصحه الأسترالية.