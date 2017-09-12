دراسة: المرأة تنجذب للرجل المحب للخضروات والفاكهه - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: المرأة تنجذب للرجل المحب للخضروات والفاكهه
أظهرت أحدث الدراسات العلمية الأسترالية أن المرأة أكثر إنجذابا للرجل الذى يستهلك فى طعامه الخضروات والفاكهه بكثرة .
وأوضح باحثون استراليون – ممن أجروا الدراسة – أن السبب وراء ذلك الإنجذاب يرجع إلى رائحة جسده حيث أن العرق الناتج عن النباتات يكون أفضل من العرق الناتج عن استهلاك اللحوم، وغريزة المرأة تجعلها تقدر الرجل الذى يتغذى بطريقة صحية وبالتالى فإن أبناءه سوف يتمتعون بصحه جيدة هذا ما أكد عليه الذين أجروا هذه الدراسة فى وزارة الصحه الأسترالية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19005 ] نشر منذ 38 دقيقة
خرطي هاالدراسة
بعدين انا من محبين اللحوم وتيوس المندي
واتمرن وامشي كثير
والحمد لله ريحتي طيبة
وكثير يعتقد اني احط معطرات او بودرة
والله مني احط على جسمي شي
لكن الحمد لله
حتى الشراب لو تجلس فرجلي طول اليوم مايجيها ريحة
اعتقد إن للجينات الي فجسم الأنسان دخل بهاالأشياء
بعضهم ياساتر
ماتقدر تجلس جمبه🤥😷😲
الروقي[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماحصلنا لا تنجذب من نبات والا لحووم
كل يرفض وقت الخطبه … البيت جاهز والمهر ميسوور … لكن مايبغن الزواج ابد .. نصابات في المواقع والصحف هرج واذا جاء الواقع سحبن … والله الظاهر ابى اخذ لي ارمله معها بنت وتفلت علي اتزوجها والا اباها
alfahd42[ عدد التعليقات: 11581 ] نشر منذ 32 دقيقة
لاولله اجل بكره الرياجيل طوابير عند الخضار هههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8619 ] نشر منذ 29 دقيقة
شي جميل
وانا اضيف لكم نصيحه عليكم بالحلبه ممتازه جدا تجذب المراه للرجل والعكس صحيح
برق[ عدد التعليقات: 10814 ] نشر منذ 15 دقيقة
اللي يأكل الخضار يجيك بربوس ودنفوس ، الذيب عانه اللي يأكل اللحوم
ويفتك بها فتك ، يجيك متوحش مفترس
اما رائحة العرق فالله يخلي الماء والشامبو قبل الاحم احم
قبل البدء يجب على الطرفين أخذ شور محترم استعدادا للنزال
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14330 ] نشر منذ 8 دقائق
ههههه حلوه الدراسه بس الأذواق مختلفه 😍