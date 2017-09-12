⁠⁠⁠⁠⁠للمرة الأولى.. الحكم بإعدام جهادي روسي في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أصدرت محكمة عراقية للمرة الأولى الثلاثاء حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق جهادي روسي ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، ألقي القبض عليه خلال معارك استعادة مدينة الموصل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان “ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم روسي الجنسية ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي ” .

وأكد بيرقدار أن “ هذه المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة عراقية حكما بالإعدام شنقا بحق جهادي روسي ” .

ونقل بيان للمحكمة الجنائية أن الجهادي 28 عاما أدين، بتنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية منذ عام 2015.

وأشار بيرقدار إلى أن الجهادي المحكوم عليه ينتمي إلى ما يسمى بـ”كتيبة الزرقاوي”، أحد التشكيلات المسلحة لتنظيم داعش الإرهابي.