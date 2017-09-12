 وفاة أبن الطفلة المغتصبة في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

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وفاة أبن الطفلة المغتصبة في الهند

وفاة أبن الطفلة المغتصبة في الهند
نيودلهي(صدى):

صرح مصدر طبي بمستشفى في مومباي اليوم الثلاثاء أن طفل ضحية اغتصاب فتاة عمرها 13 عاما، على يد صديق والدها، توفي فور ولادته، لعدم اكتمال نموه.

وقال الطبيب أشوق أناند إن الفتاة كانت تجاوزت الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل عندما خضعت لعملية قيصرية الجمعة الماضية لإخراج الجنين الذكر.

ويحظر القانون الهندي التدخل الطبي لإنهاء الحمل بعد الأسبوع العشرين، إلا إذا كان يشكل خطرا على حياة الأم.

وكان والدا الطفلة اكتشفا حملها في التاسع من أغسطس الماضي عندما عرضتها والدتها على طبيب لمعرفة سبب اكتسابها المفاجئ للوزن، وبعد ذلك لجأت الأسرة للمحكمة، وتم إلقاء القبض على زميل لوالدها بتهمة اغتصابها.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11581 ] نشر منذ 33 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله

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