بلدية حفر الباطن تناقش استعداداتها لطوارئ الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

عقدت بلدية محافظة حفر الباطن اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة استعدادات البلدية لموسم الأمطار برئاسة رئيس البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، بمقر البلدية.

وناقش رئيس البلدية خطط الطوارئ الموضوعة سلفاً ونظافة قنوات تصريف السيول, والخطة المعدة لذلك من قبل مشرفي البلدية, والاطلاع على سير عمل تلك الفرق المكلفة بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول التي تباشر عملها قبل وأثناء وبعد هطول الأمطار.

وأشار المهندس الحسيني إلى التركيز على تنظيف القنوات البالغ طولها 44 كم، من خلال الخطة التي رسمتها البلدية، وسيتم الانتهاء من تنظيف جميع القنوات في غضون الأيام القادمة, مؤكداً أن البلدية وضعت جميع الإمكانات المادية والبشرية على أهبة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة.