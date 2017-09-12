دراسة: ممارسة النشاط الرياضي يؤثر إيجابيًا على تعلم اللغات المختلفة - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: ممارسة النشاط الرياضي يؤثر إيجابيًا على تعلم اللغات المختلفة
كشفت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية التى أجراها فريق من الباحثين فى جامعة ” ديكارت ” أن الحل الوحيد لتعلم اللغات الأخرى غير اللغه الأم، هو ممارسة أحد الأنشطة الرياضية التى تنشط منطقة فى المخ لاستقبال اللغه الجيدة.
وأشارت الدراسة العلمية إلى أن ممارسة النشاط الرياضى مثل ركوب الدراجة أو المشي أو السباحة قبل أو بعد دروس تعلم اللغه الجديدة يهييء المخ لتقبل هذه اللغة واتقانها بسهولة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19005 ] نشر منذ 51 دقيقة
فعلآ دراسة صحيحة١٠٠%
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19005 ] نشر منذ 50 دقيقة
رياضةالمشي والسباحة بالذات
تصفي الذهن وتخليك تستوعب كل شي.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 49 دقيقة
احسن شيء تمارين اللسان هي الي تساعد على تعلم اللغات
ومن تمارين اللسان تقعد تلالي طول الليل لين يصبح الصبح
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8619 ] نشر منذ 40 دقيقة
رياضة المشي ممتازه جدا وخصوصا ان كان فيها عنصر نسائي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه