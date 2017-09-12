دراسة: ممارسة النشاط الرياضي يؤثر إيجابيًا على تعلم اللغات المختلفة - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

كشفت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية التى أجراها فريق من الباحثين فى جامعة ” ديكارت ” أن الحل الوحيد لتعلم اللغات الأخرى غير اللغه الأم، هو ممارسة أحد الأنشطة الرياضية التى تنشط منطقة فى المخ لاستقبال اللغه الجيدة.

وأشارت الدراسة العلمية إلى أن ممارسة النشاط الرياضى مثل ركوب الدراجة أو المشي أو السباحة قبل أو بعد دروس تعلم اللغه الجديدة يهييء المخ لتقبل هذه اللغة واتقانها بسهولة.