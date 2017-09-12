وكيل الخارجية السودانية يلتقي سفير المملكة بالخرطوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم بمكتبه اليوم الثلاثاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، حيث عبر الجانبان عن رضاهما الكامل عن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس السوداني عمر البشير.

وأكد اللقاء أهمية المضي قدماً في تعزيز الآليات الثنائية القائمة بين البلدين والحرص على متابعة تنفيذ مخرجاتها وفي مقدمتها اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت مؤخراً في جدة ولجنة التشاور السياسي التي يجري الإعداد لانعقادها قريباً.