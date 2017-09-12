بالصور.. الشرطة الأمريكية تفضح لصوص إعصار إرما - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الشرطة الأمريكية تفضح لصوص إعصار إرما
شهرت الشرطة الأمريكية، باللصوص، لمنعهم عن نهب المحال تجارية في ولاية فلوريدا الأميركية التي واجهت إعصار ” إرما ” المدمر.
وبثت شرطة مدينة ميامي بولاية فلوريدا تغريدة تحذير شديدة اللهجة، قالت فيه: ” إذا كنت تفكر في السرقة والنهب، فاسأل هؤلاء اللصوص ماذا حدث لهم؟ ” .
وجاء التحذير عقب بث مشاهد صادمة للصوص يقتحمون محلات الملابس الرياضية ويسرقون الأحذية والقمصان، ما أثار دهشة الأمريكيين وغضبهم، حتى طالب بعض المغردين بإطلاق النار على اللصوص ونشر أسمائهم على الملأ وفضحهم، وهو ما قامت به الشرطة على من ثبت قيامه بالسرقة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19055 ] نشر منذ 13 ساعة
هههههههه هههههههههه
ليت هاالشي يطبق عندنا
شهر ببوه وابو من جابه بعد🤗🤗🤗
مغرد[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 13 ساعة
نعم ودنا يطبق عندنا حتى الناس تعرفه بالشارع انه مجرم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 9 دقائق
الدروس المستفادة من إعصار إيرما وهارفى أثبتت أن الرأسمالية لا يمكن أن تنقذ كوكب الارض بل فإنها يمكن تدميرة فقط من خلال الاستغلال المفرط لموارد الارض مما ساعد على التغير العنيف للطقس فى العشرون سنة الاخيرة وأوجد الاعاصير المدمرة و الفياضانات وسوف يكون هناك المزيد فى السنوات القادمة .
يارب أحمى بلاد المسلمين أمين