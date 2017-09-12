بالصور.. الشرطة الأمريكية تفضح لصوص إعصار إرما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

شهرت الشرطة الأمريكية، باللصوص، لمنعهم عن نهب المحال تجارية في ولاية فلوريدا الأميركية التي واجهت إعصار ” إرما ” المدمر.

وبثت شرطة مدينة ميامي بولاية فلوريدا تغريدة تحذير شديدة اللهجة، قالت فيه: ” إذا كنت تفكر في السرقة والنهب، فاسأل هؤلاء اللصوص ماذا حدث لهم؟ ” .

وجاء التحذير عقب بث مشاهد صادمة للصوص يقتحمون محلات الملابس الرياضية ويسرقون الأحذية والقمصان، ما أثار دهشة الأمريكيين وغضبهم، حتى طالب بعض المغردين بإطلاق النار على اللصوص ونشر أسمائهم على الملأ وفضحهم، وهو ما قامت به الشرطة على من ثبت قيامه بالسرقة.