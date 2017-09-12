النقد تغرم البنك الأهلي لاستقطاعه أقساطا بنسب مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

فرضت مؤسسة النقد السعودية غرامة على البنك الأهلي التجاري بسبب استقطاعه أقساطا بنسب مخالفة.

وقالت في بيان لها: انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وعلى الالتزام بتعليماتها المبلغة للبنوك بوجوب التقيد التام بنسب الحسم من الرواتب التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات.

وحيث ثبت قيام البنك الأهلي التجاري بحسم ما يزيد عن النسب المحددة نظاماً من الرواتب والمعاشات التقاعدية الشهرية لبعض عملاءه، أوقعت المؤسسة غرامة مالية على البنك الأهلي التجاري بعد أن تم إعادة ما تم حسمه، كما لفتت نظر البنك إلى المخالفة الواقعة في أعماله، والتحقق من الإجراءات التصحيحية للمخالفة المرتكبة.

وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة والتعليمات وعلى وجه الخصوص ما يمس حقوق ومصالح العملاء.