 ⁠⁠⁠⁠⁠الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 20 تريليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 12

    سبتمبر

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⁠⁠⁠⁠⁠الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 20 تريليون دولار

⁠⁠⁠⁠⁠الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 20 تريليون دولار
واشنطن(صدى):

\أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، تجاوز ديون الحكومة الأمريكية حاجز العشرين تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.

وأعلنت الخزانة الأمريكية ارتفاع قيمة الدين العام الأمريكي من 19.8 تريليون دولار في منتصف مارس الماضي إلى 20.16 تريليون دولار اليوم، بعد أن وافق الكونجرس على تعليق العمل بسقف الدين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليسمح للخزانة باقتراض المزيد من الأموال.

ومنذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتفع حجم الدين العام بحوالي 215 مليار دولار من 19.94 تريليون دولار.

 


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