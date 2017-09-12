زيدان يعترف: ريال مدريد يحتاج رأس حربة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اعترف المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه يعاني من العقم التهديفي وأنه يحتاج إلى لاعب في مركز رأس الحربة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: ” الآن لا يمكن أن نفعل شيئا، موراتا وماريانو قدما عملا جيدا في الموسم الماضي، والآن لدينا فقط بورخا مايورال، يمكنك أن تقول أننا نحتاج إلى رأس حربة، ولكن في النهاية لم نتمكن من فعل أي شيء، يجب أن نفهم أن موراتا كان يريد أن يلعب أكثر وكان يريد الرحيل ” .