وصول 798 حاجا فلسطينيا للقاهرة بعد أدائهم مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

أستقبل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء 798 حاجا فلسطينيا من أهالي غزة قادمين على ثلاث طائرات لمصر للطيران من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج في طريقهم إلى القطاع عبر منفذ رفح البرى في إطار جسر جوى تنظمه مصر للطيران لنقل حجاج فلسطين.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه تم تخصيص صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال والطائرات الخاصة لاستقبال الحجاج الفلسطينيين، الذين وصلوا على ثلاث رحلات لمصر للطيران بأرقام 3163 و 3165 و3167 وكلها قادمة من المدينة المنورة.

وتم نقلهم على متن قافلة حافلات للتوجه عبر تأمين القوات المسلحة وبإشراف السفارة الفلسطينية إلى منفذ رفح البرى الذي تم فتحه أمس الإثنين خصيصا لعبور الحجاج الفلسطينيين ضمن حصة قطاع غزة والتي تصل إلى حوالي ثلاثة آلاف حاج فلسطيني غادروا من منفذ رفح البرى قبل موسم الحج.